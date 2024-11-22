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Вы ошибаетесь, если думаете, что Путин блефует – американский морпех

Вы ошибаетесь, если думаете, что Путин блефует – американский морпех

Мир стоит на грани ядерной катастрофы, но при этом Западу не удастся заставить Россию отступить. Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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