Утренний дайджест.Что в РоссииСолари ответил, готов ли он покинуть «Спартак» ради совместной игры с МессиЕвгений Семенов, Sport24Полузащитник «Спартака» Пабло Солари рассказал, смог бы он покинуть красно-белую команду и перейти в «Интер Майами» ради совместной игры со своим соотечественником Лионелем Месси.