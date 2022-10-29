В Амурской области военнослужащие ВВО продолжают расширять транспортно-логистический коридор страны

На данный момент военные строители на участке двухпутной вставки Огорон – Молдавский заложили в тело железнодорожной насыпи полумиллиона кубических метров скального грунта, что составляет 98 процентов от планируемых основных земляных работ.
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