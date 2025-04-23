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Лена Перминова записала на видео ее танец с бойфрендом Тарасом Романовым под водой

Лена Перминова записала на видео ее танец с бойфрендом Тарасом Романовым под водой

После развода Лена Перминова живет свою лучшую жизнь — путешествует по всему миру, отрывается в клубах, и, конечно, наслаждается романтикой с новым избранником — моделью Тарасом Романовым.

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