Игры с едой: Как учёные ставили эксперименты по питанию на себе и других

Человечество обожает ставить эксперименты с едой. Но если для рядового обывателя это означает знакомство с новыми рецептами и заморскими блюдами, то в научном мире всё было по-жёсткому: экспериментировать так экспериментировать.
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