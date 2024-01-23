Отпразднуйте китайский Новый год с этим полезным рецептом пельменей

Вкусная традиционная закуска — идеальный способ встретить год КроликаКитайский Новый год, также известный как Лунный Новый год, широко отмечается по всему миру в период с 21 января по 20 февраля каждого года, в зависимости от того, когда появляется второе новолуние после зимнего солнцестояния.