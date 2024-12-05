Волонтер Светогорова: волонтерство - это показатель единства и сострадания народа

Основная роль волонтерства - добровольно помочь нуждающимся в чистом душевном порыве. Об этом в преддверии Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, рассказала полуфиналистка конкурса "Это у нас семейное" Ольга Светогорова.
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