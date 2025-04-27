РЖД застыли на тарифном перекрёстке. ВСМ обойдётся без машинистов. Угля добывают больше, зарабатывая меньше. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было предложение РЖД ввести приоритет перевозок в инновационных вагонах, возможность запуска беспилотных поездов по ВСМ и рост добычи УГЛЯ при увеличении числа убыточных угледобывающих компаний.