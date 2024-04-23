Ви странно поздравил Чонгука с появлением дочки: «Прощай»

Появление ребёнка на свет – это один из самых долгожданных моментов в жизни любого человека. В большинстве своем молодые люди, приходя к мысли о том, что они уже готовы создать семью, мечтают о том, как впервые возьмут на руки своего ребёнка.
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