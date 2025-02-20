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Военное обозрение

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Россия на выставке вооружений IDEX 2025

Россия на выставке вооружений IDEX 2025

Российская оборонная промышленность принимает участие в выставке IDEX 2025. В этом году «Рособоронэкспорт» привез в ОАЭ рекордное количество новых и модернизированных образцов вооружения и техники всех основных классов.

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