В Северной столице состоится III Петербургский налоговый форум

Специалисты обсудят актуальные вопросы налогообложения В эту среду, 11 декабря, состоится III Петербургский налоговый форум, организованный правительством города и Управлением Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу.
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