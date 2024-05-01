«Ред Булл» объявил об уходе Ньюи в 2025 году

Один из лучших инженеров в истории «Формулы-1» Эдриан Ньюи покидает команду «Ред Булл». На сайте «Ред Булл» объявлено, что Ньюи, возглавлявший технический департамент команды с 2005 года, покинет ее в первом квартале 2025-го.