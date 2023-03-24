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«Джон Уик 4» поохотится за $65-$70 млн в американском прокате

«Джон Уик 4» поохотится за $65-$70 млн в американском прокате

Фильм компании Lionsgate «Джон Уик: Глава 4» рассчитывает собрать от 65 до 70 миллионов долларов в американском прокате, что является рекордом франшизы и более чем достаточно, чтобы уничтожить конкурентов, в том числе и «Шазам! Ярость богов».

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