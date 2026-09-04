Микрорайон в Екатеринбурге захватили мигранты: Из 120 первоклассников только 10 процентов – русские

Царьград ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRESS Приезжие из Средней Азии практически выдавили русское население, сделав микрорайон Сортировка в Екатеринбурге своим анклавом.
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Так в Москве, где училась моя племянница, уже давно одни среднеазиаты и азеры учатся
По факту попустительство власти! Екатеринбург еще наплачется с такой толерантностью. Ждите беды!