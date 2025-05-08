Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили жителей ЛНР с юбилеем Победы

Артисты фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) выступили с концертной программой и поздравили жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Марш Победы».
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