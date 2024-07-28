Дэдпул врывается на футбольное поле: Rocket League представляет новый контент на ф...

Дэдпул врывается на футбольное поле: Rocket League представляет новый контент на фоне выхода фильма “Дэдпул и Росомаха”Создатели популярной игры Rocket League объявили о коллаборации, которая наверняка порадует фанатов необычных кроссоверов.
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