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Мировое обозрение

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GPT-6 Astra населила мир Unreal Engine виртуальными людьми — они сами начали общаться, а один создал симуляцию внутри симуляции

GPT-6 Astra населила мир Unreal Engine виртуальными людьми — они сами начали общаться, а один создал симуляцию внутри симуляции

Эксперименты с передовыми ИИ-моделями продолжают стирать грань между программированием и чем-то, что всё сложнее назвать иначе, чем самостоятельным поведением.

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