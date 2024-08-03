Microsoft, Alphabet, Amazon и M**a вкладывают миллиарды в ИИ, игнорируя скептицизм инвесто...

Microsoft, Alphabet, Amazon и M**a вкладывают миллиарды в ИИ, игнорируя скептицизм инвесторовКрупнейшие технологические компании значительно увеличили в этом году свои капитальные затраты, которые составили более $100 млрд, что на 50 % больше по сравнению с предыдущим годом.