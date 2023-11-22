Невролог Светлана Дума перечислила признаки и меры профилактики деменции

Кандидат медицинских наук, ведущий специалист новосибирского городского центра по борьбе с деменцией, невролог Светлана Дума, обратила внимание на первые симптомы деменции, включая синдром Альцгеймера, а также предложила несколько методов профилактики этого заболевания.
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