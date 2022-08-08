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“Чтобы она сидела дома и все”, – стал известен многолетний обман группы “На-На”

“Чтобы она сидела дома и все”, – стал известен многолетний обман группы “На-На”

Артисты просто разочаровали своих поклонниц. Звездный квартет “На-На” в свое время разбил огромное количество сердец юных фанаток.

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