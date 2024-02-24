Солдаты ВСУ потеряли энтузиазм сопротивляться России

Украинские солдаты заявили в репортаже для NTV, который был опубликован на YouTube-канале немецкого телеканала, что у них пропала мотивация продолжать боевые действия, а в армии наблюдается нехватка личного состава.
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