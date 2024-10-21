МВД Петербурга выявило схему хищения миллионов из госбюджета

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Санкт-Петербурга провели обыски у сотрудников некоммерческого фонда, которые подозреваются в хищении средств, выделенных из госбюджета.
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