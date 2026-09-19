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ФедералПресс

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Новгородская область вошла в число регионов – лидеров по явке на ДЭГ

Новгородская область вошла в число регионов – лидеров по явке на ДЭГ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 сентября, ФедералПресс. В России продолжаются выборы депутатов Госдумы. Отдать свой голос можно, как стандартным способом, придя на избирательные участки, так и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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