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Телевидение осталось основным каналом для рекламы кофе в России

Телевидение осталось основным каналом для рекламы кофе в России

Медиамикс категории кофейных брендов остается консервативным: национальное ТВ сохраняет статус ключевого канала последние пять лет, согласно исследованию Twiga.

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