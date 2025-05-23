«Поверить не могу»: Лазарев пустил слезу, глядя на свою дочку

Певец не сдержал эмоции во время торжественного мероприятия. Сергей Лазарев с дочкой Анной Социальные сетиСергей Лазарев поделился трогательными моментами с выпускного своей 6-летней дочки Анны из детского сада.
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