7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 311 подписчиков

«Поверить не могу»: Лазарев пустил слезу, глядя на свою дочку

«Поверить не могу»: Лазарев пустил слезу, глядя на свою дочку

Певец не сдержал эмоции во время торжественного мероприятия. Сергей Лазарев с дочкой Анной Социальные сетиСергей Лазарев поделился трогательными моментами с выпускного своей 6-летней дочки Анны из детского сада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх