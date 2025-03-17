Ветераны Fallout и Obsidian, разрабатывающие RPG Wyrdsong, умерили свои амбиции из-за сокр...

Ветераны Fallout и Obsidian, разрабатывающие RPG Wyrdsong, умерили свои амбиции из-за сокращения штатаРазработчики Wyrdsong, следующей игры от команды бывших ветеранов ролевых игр Bethesda и Obsidian, отказываются от планов на открытый мир из-за сокращений и пересмотра масштаба игры.