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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ветераны Fallout и Obsidian, разрабатывающие RPG Wyrdsong, умерили свои амбиции из-за сокр...

Ветераны Fallout и Obsidian, разрабатывающие RPG Wyrdsong, умерили свои амбиции из-за сокр...

Ветераны Fallout и Obsidian, разрабатывающие RPG Wyrdsong, умерили свои амбиции из-за сокращения штатаРазработчики Wyrdsong, следующей игры от команды бывших ветеранов ролевых игр Bethesda и Obsidian, отказываются от планов на открытый мир из-за сокращений и пересмотра масштаба игры.

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