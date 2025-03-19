Дмитрий Медведев стал реже писать посты и употреблять ненормативную лексику. Не к добру это. Мир слегка насторожился и на всякий случай начал учить Гимн России

Надежда Петракова

А сколько предателей остались здесь и понаехали с той же Украины🙈Вчера была свидетелем разговора двух дам бальзаковского возраста из Украины, но по нации евреи-это жесть(Приехали сюда, а ненавидят наш народ и говорят об этом свободно... Одна высказалась о том, что давно бы уехала в Израиль и уже отслужила там в армии, но очень жарко в Иерусалиме... И народ там -русским не чета... Вот как то так😈