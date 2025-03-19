Дмитрий Медведев стал реже писать посты и употреблять ненормативную лексику. Не к добру это. Мир слегка насторожился и на всякий случай начал учить Гимн России

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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М
Мария
Никому шваль и предатели не нужны! Только бы не запустить их к нам! Ведь рвутся, паразиты, назад.
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19 час.
Надежда Петракова
А сколько предателей остались здесь и понаехали с той же Украины🙈Вчера была свидетелем разговора двух дам бальзаковского возраста из Украины, но по нации евреи-это жесть(Приехали сюда, а ненавидят наш народ и говорят об этом свободно... Одна высказалась о том, что давно бы уехала в Израиль и уже отслужила там в армии, но очень жарко в Иерусалиме... И народ там -русским не чета... Вот как то так😈
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17 час.
Аурелия Запсенко
Когда читала про рейтинг мировых лидеров, вспомнила старый анекдот: &quot;У меня последняя стадия плоскостопия.-Это как?-Ласты видел?-Да.-Ну так это-ПРЕДпоследняя&quot;. Х)) Майя Санду-это ласты или хуже?
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7 час.
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