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Депутат Рады Дубинский: Зеленский нажился на COVID-19, Большой стройке и войне

Депутат Рады Дубинский: Зеленский нажился на COVID-19, Большой стройке и войне

Президент Украины Владимир Зеленский смог сделать огромное состояние с помощью отмывания денег во время пандемии COVID-19, с правительственной программы "Большая стройка" и на вооруженном конфликте с Россией.

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