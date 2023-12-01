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Мировое обозрение

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Samsung в пролёте: все заказы на производство 3-нм чипов Snapdragon 8 Gen 4 получила TSMC

Samsung в пролёте: все заказы на производство 3-нм чипов Snapdragon 8 Gen 4 получила TSMC

Политика американской корпорации Qualcomm подразумевает использование услуг как можно большего количества контрактных производителей чипов, поэтому свои 3-нм мобильные процессоры Snapdragon 8 Gen 4 она рассчитывала получать как от TSMC, так и от Samsung.

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