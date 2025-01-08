Под контроль армии РФ перешла большая часть посёлка Двуречная Харьковской области Украинские подразделения были отброшены за реку Нижняя Двуречная недалеко от места ее впадения в Оскол.
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Под контроль армии РФ перешла большая часть посёлка Двуречная Харьковской области Украинские подразделения были отброшены за реку Нижняя Двуречная недалеко от места ее впадения в Оскол.
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