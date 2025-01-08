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Под контроль армии РФ перешла большая часть посёлка Двуречная Харьковской

Под контроль армии РФ перешла большая часть посёлка Двуречная Харьковской области Украинские подразделения были отброшены за реку Нижняя Двуречная недалеко от места ее впадения в Оскол.

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