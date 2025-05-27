Hürriyet: Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины

Турция готова принять второй раунд переговоров между Москвой и Киевом и оказать всестороннюю поддержку для урегулирования кризиса, передает Hürriyet со ссылкой на главу турецкого МИД Хакана Фидана, который сейчас находится в России с двухдневным визитом.