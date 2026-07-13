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Орловские новости

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В Орле оштрафовали цех мясных чипсов с нарушениями санитарии

В Орле оштрафовали цех мясных чипсов с нарушениями санитарии

Проверка выявила нарушения на орловском предприятии: продукция выпускалась без ветеринарных документов, свинина лежала на полу, мясо хранилось вне холодильника, а в продукции нашли сальмонеллу и кишечную палочку.

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