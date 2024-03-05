В России может появиться льготная ипотека для учителей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на рабочую группу при Минпросвещении РФ, которая состоит из представителей Минстроя, Минфина и Минэкономразвития.
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