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Царьград

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Трамп заменил пошлину на сделки с Персидским заливом

Трамп заменил пошлину на сделки с Персидским заливом

Дональд Трамп объявил, что страны Персидского залива заключат торговые и инвестиционные соглашения с США в обмен на обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив, отменив планируемые ранее 20% пошлины.

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