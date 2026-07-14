Трамп заменил пошлину на сделки с Персидским заливом

Дональд Трамп объявил, что страны Персидского залива заключат торговые и инвестиционные соглашения с США в обмен на обеспечение безопасного судоходства через Ормузский пролив, отменив планируемые ранее 20% пошлины.
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