Политика как он...
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Политика как она есть

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Новый прорыв: в России создан материал для очистки сточных вод и воздуха

Новый прорыв: в России создан материал для очистки сточных вод и воздуха

Специалисты Института химии растворов РАН создали новый материал, который способен превращать ядовитые для живых существ вещества в углекислый газ, азот и воду.

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