Количество иностранных туристов, посетивших Японию, сократилось на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 21,1 миллиона человек за первые шесть месяцев 2026 года, сообщает 15 июля японское деловое агентство Kyodo News.