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Количество иностранных туристов, посетивших Японию, сократилось

Количество иностранных туристов, посетивших Японию, сократилось

Количество иностранных туристов, посетивших Японию, сократилось на 2,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 21,1 миллиона человек за первые шесть месяцев 2026 года, сообщает 15 июля японское деловое агентство Kyodo News.

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