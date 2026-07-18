Роджер Уотерс: «Мы должны примириться с русскими — они наши братья и сестры»

Британский рок-музыкант и со-основатель Pink Floyd Роджер Уотерс о Западе, России, войне и Russia Today: - Не будем забывать, что президент Кеннеди, нравится он вам или нет, но он выступил с той потрясающей речью в университете Массачусетса.
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