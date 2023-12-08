Отказавшаяся от российского спортивного гражданства пловчиха завоевала 2 золотых медали на чемпионате Европы

Фото: pixabay.com Пловчиха Анастасия Кирпичникова, которая ранее отказалась от спортивного гражданства России в пользу Франции, стала победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в Румынии, завоевав 2 золотых медали, сообщает РИА Новости.
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