WSJ: в Европе обнаружили слабость и опустошение своих армий

Запад обеспокоился слабостью и опустошением европейских ВС на фоне позиции США, которая становится изоляционистской, тем более что два года украинского конфликта показали потенциальную опасность России для Европы, сообщает Wall Street Journal.
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