Как Христианство превратилось из крошечного иудейского культа в правителя Мира?

Различные религии появлялись случайным образом с тех пор, как люди стали людьми. Что интересно, не только у людей, но и у наших родственников-неандертальцев, которые существовали по крайней мере 150 000 лет назад.
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