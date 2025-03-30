Защита сада от поздних заморозков: методы для ягодных кустов

Узнайте, как уберечь смородину, малину и жимолость от весенних заморозков. Эффективные методы, выбор морозостойких сортов и советы для СибириМай в Иркутской области — время, когда днём пригревает солнце, а ночью столбик термометра может опуститься до -5°C.