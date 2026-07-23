Открыт гигантский космический объект, который невозможно точно классифицировать

Необычный объект, найденный в системе CD-35 2722, поставил астрономов в тупик. По своим характеристикам он не вписывается ни в одну из существующих категорий небесных тел и, возможно, станет первым представителем нового класса космических объектов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии