Политика как он...
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Политика как она есть

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Открыт гигантский космический объект, который невозможно точно классифицировать

Открыт гигантский космический объект, который невозможно точно классифицировать

Необычный объект, найденный в системе CD-35 2722, поставил астрономов в тупик. По своим характеристикам он не вписывается ни в одну из существующих категорий небесных тел и, возможно, станет первым представителем нового класса космических объектов.

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