Трёхкратный чемпион Формулы-1 испытал 800-сильный Honda CR-V Hybrid Racer

В начале 2023 года американское подразделение Honda представило довольно необычную модель CR-V Hybrid Racer, которая представляет собой стилизованный под стандартный кроссовер гоночный прототип — у него пространственная стальная рама, гибридная силовая установка на основе гоночного турбомотора V6 2.