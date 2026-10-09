Без либеральных свидетелей: почему Трамп не подпустит наблюдателей ОБСЕ к промежуточным выборам?

В избитой формуле «Если у вас нет демократии, тогда мы летим к вам» обычно пропускают важное звено. Вместе с теми, кто устраивает «цветные революции» или направляет бомбардировщики, рука об руку десятилетиями действовали наблюдатели на выборах.