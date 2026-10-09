НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

97 подписчиков

Без либеральных свидетелей: почему Трамп не подпустит наблюдателей ОБСЕ к промежуточным выборам?

Без либеральных свидетелей: почему Трамп не подпустит наблюдателей ОБСЕ к промежуточным выборам?

В избитой формуле «Если у вас нет демократии, тогда мы летим к вам» обычно пропускают важное звено. Вместе с теми, кто устраивает «цветные революции» или направляет бомбардировщики, рука об руку десятилетиями действовали наблюдатели на выборах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым