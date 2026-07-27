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ВЕСТИ КРЫМ

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В Сакском районе в ДТП с рейсовым автобусом погибли двое детей и взрослый

В Сакском районе в ДТП с рейсовым автобусом погибли двое детей и взрослый

По информации прокуратуры Крыма, на трассе Симферополь — Евпатория у села Орехово водитель легкового автомобиля выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Саки — Геройское.

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