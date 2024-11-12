Мерц пообещал выставить РФ ультиматум по Украине в случае победы на выборах

Кандидат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что в случае своей победы на выборах он намерен инициировать телефонный разговор с Владимиром Путиным и потребовать прекратить боевые действия на Украине в течение 24 часов.