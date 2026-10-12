В «Ива-парке» в Ижевске расчистили пруд от поросли и ила

Ижевск. Удмуртия. Пруд в «Ива-парке» в Ижевске расчистили от поросли и илистых отложений. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.
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