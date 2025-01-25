В МВД России состоялась Всероссийская акция «Студенческий десант»

«В этом году с 20 по 24 января во взаимодействии с членами общественных советов при территориальных органах МВД России для студентов и учащихся учебных заведений организованы ознакомительные стажировки в ведомственных подразделениях, экскурсии в отделы внутренних дел, в ходе которых сотрудники полиции рассказали о специфике своей работы, познакомили с криминалистическими методиками исследований, продемонстрировали образцы используемого оружия и спецтехники, провели показательные выступления кинологов со своими питомцами.