455 лет назад, в октябре 1571 года, Иван Грозный женился на Марфе Собакиной. Суженая царя нам всем знакома благодаря популярнейшей комедии Гайдая и прозвучавшей в этом фильме фразе «Эх, Марфуша, нам ли быть в печали!».
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