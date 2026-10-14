455 лет назад, в октябре 1571 года, Иван Грозный женился на Марфе Собакиной. Суженая царя нам всем знакома благодаря популярнейшей комедии Гайдая и прозвучавшей в этом фильме фразе «Эх, Марфуша, нам ли быть в печали!».