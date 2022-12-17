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Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника»

Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника»

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теорию фанатов фильма, что Джек, сыгранный актером Леонардо Ди Каприо, смог бы выжить в конце картины.

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