Кинорежиссер Джеймс Кэмерон объяснил невозможность спасти обоих главных героев «Титаника», опровергнув теорию фанатов фильма, что Джек, сыгранный актером Леонардо Ди Каприо, смог бы выжить в конце картины.
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